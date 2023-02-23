Брат погибшего на СВО бойца едва не сорвал концерт Дианы Арбениной в Чите

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время концерта Дианы Арбениной в Чите случился форс-мажор с участием брата погибшего на СВО мужчины.

Концерт солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной едва не сорвался из-за нетрезвого зрителя. Мужчина забрался на сцену во время выступления певицы и рассказал, что его брат недавно погиб, участвуя в спецоперации на Украине.

Арбенина призвала охранников не портить настроение публики, поэтому предпочла избежать конфликта. Артистка допела песню, несмотря на то, что мужчина в тельняшке расположился рядом на сцене.

"Я рядом, если что, поняла?" — сказал пьяный зритель перед тем, как покинул сцену.

Ранее сообщалось, что концерт Дианы Арбениной в Бурятии был отменён "по причине высказываний в адрес России".

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