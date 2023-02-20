Лолита Милявская заявила, что у Кати Лель "галлюцинации" из-за общения с инопланетянами

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель, известная за исполнение хита "Мой мармеладный", прокомментировала слова Лолиты Милявской о "галлюцинациях".

Недавно известная певица Лолита Милявская заявила, что у Кати Лель могут быть "галлюцинации" из-за общения с инопланетянами. Такие слова шокировали исполнительницу композиции "Мой мармеладный", о чём она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!".

По мнению артистки, такое высказывание просто нелепо. Также Лель добавила, что она старается не общаться людьми, которые позволяют себе клевету.

"Все зависит от воспитания человека, от отношения к этому миру. Есть такое выражение "низкостат". Это низковибрационный человек. Он находится в вечном негативе, недовольстве. Мне это абсолютно чуждо. Я сторонюсь таких людей", — заявила Лель.

Напомним, ранее Катя Лель заявляла, что уже на протяжении 16 лет общается с инопланетянами, которые передают ей важную информацию.

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