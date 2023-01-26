Лолита призналась, что не любит приглашать к себе гостей, потому что за ними нужно убирать

Певица Лолита Милявская рассказала, почему не любит приглашать к себе гостей.

По словам артистки, она не любит гостей у себя дома, так как за ними приходится потом убирать.

«Я совершенно законченный социопат. Мне гости не нужны! Натопчут – потом убирать за ними. Для встреч с друзьями самое лучшее – ресторан», — рассказала «МК» Лолита.

Кроме того, знаменитость отметила, что увеличивать число квартир в собственности больше не планирует. Лолита подчеркнула, что всё, что ей нужно, у неё уже есть – машина, два и квартиры.

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