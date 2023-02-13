Депутат Елена Ямпольская заявила, что Александр Филиппенко "разрушил своё будущее" после отъезда из России

Председатель комитета по культуре Госдумы России и театральный критик Елена Ямпольская высказалась об отъезде за границу актёра Александра Филиппенко и его увольнении из театра Моссовета.

Депутат в своём Telegram-канале заявила, что ранее имела приятельские отношения с артистом, однако после 2014 года их общение прекратилось. Елена Ямпольская отметила, что считает 78-летнего Филиппенко хорошим артистом, но уверенна, что он разрушил своё будущее.

Критик подчеркнула, что отъезд актёра в Вильнюс не связан с проблемами со здоровьем, а продиктован политическими мотивами.

"Ещё одна сломанная на старости лет судьба. Собственными руками сломанная, что характерно", — написала Ямпольская.

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