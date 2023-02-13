StarHit: Актёр Алексей Панин возмущен новостью о своей смерти

Накануне в СМИ появилась информация о смерти Алексея Панина. Поклонникам сообщалось, что актёр, в данный момент проживающий в Испании, был найден мёртвым на Мальдивах. В сети уже началось активное обсуждение причин кончины звезды, но тут живой Алексей сам вышел на связь.

"Новый треш. Сначала были собаки, потом информация о том, что я бомжую на помойке, теперь это. Мне пишут и звонят люди с вопросом, жив ли я. Жив! Все спектакли состоятся, интервью не отменяются, на концерт "Би-2" в Америку прилечу. Всё по плану. Люди! Милые! Не верьте не единому слову, всё ложь", — написал артист в своём Telegram-канале.

Как сообщает издание StarHit, в свете новости о якобы смерти Панина даже успели анонсировать программу на одном из центральных ТВ-каналов. Предполагалось, что передача будет посвящена обсуждению подробностей произошедшего.

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