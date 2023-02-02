Алексей Панин, живя за границей, охотно рассказывает о своих российских коллегах. В этот раз актер поделился мнением о Дмитрии Нагиеве и Иване Урганте.
"Ваню я знаю. Я и Нагиева знаю, но пересекался с ним один раз в жизни. Нагиев для меня — темная лошадка. А Ваня свой, про него все понятно", — приводит слова Панина издание StarHit.
Алексей подчеркнул, что Ургант — искренний, честный и порядочный человек.
Панин не оставил без внимания также Сергея Безрукова и Дмитрия Дюжева. Обоих коллег Алексей считается лживыми. При этом звезда "Жмурок" не стал отрицать актерский талант Безрукова.
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