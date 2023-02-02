Актер Алексей Панин признался в неприязни к Бондарчуку и восхитился Михалковым

Алексей Панин признался, что много лет поддерживал лишь видимость хороших отношений с Федором Бондарчуком. На самом же деле актер и режиссер ненавидят друг друга. По словам Панина, разногласия начались из-за его отказа сниматься в картине Бондарчука.

"Федора Бондарчука терпеть не могу. У нас были конфликты: я отказался сниматься в его кино, но в итоге он уломал меня, только потом сцены со мной вырезал — отомстил таким образом. Поэтому у нас не очень теплые отношения, даже лицемерные. Когда мы встречаемся, обнимается, но друг друга не любим", — приводит слова Панина издание StarHit.

Совсем иначе Алексей отзывается о другом именитом режиссере — Никите Михалкове. По мнению Панина, Никита Сергеевич — великий кинодеятель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.