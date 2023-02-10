Певица Наталья Подольская заявила, что не причастна к разводу Преснякова и Орбакайте

Певица Наталья Подольская прокомментировала информацию некоторых СМИ о том, что по её вине брак Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте распался в 1996 году.

Исполнительница посмеялась над этой информацией и сообщила, что во время бракоразводного процесса между артистами ей было 13 лет. Тем самым опровергая свою причастность к их расставанию.

"Обожаю! Дорогие журналисты пропустили ещё одну жену. Когда Володя разошёлся с Кристиной, мне было примерно 13!" - смеётся Наталья в Сети.

На данный момент Подольская и Пресняков уже вместе 15 лет и воспитывают двоих сыновей.

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