Блогер Лена Миро высказалась о разводе Наташи Королёвой и Тарзана

Слухи о разводе Наташи Королёвой и Тарзана бурно обсуждаются после неудачного интервью балерины Анастасии Волочковой. Позже она опровергла свои слова, отметив, что новости о распаде пары давно появились в Сети.

Блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию вокруг звёздной пары и заявила, что люди, находясь на грани развода, ведут себя совершенно по-другому. Она проанализировала последние заявления певицы и пришла к выводу, что разлада в их семье явно не наблюдается.

"Разве может в браке быть что-то неладное, когда жена мужу обустраивает мастерскую, а он с воодушевлением рисует её в кружевном белье? Что, съели завистники?" — написала Миро в Сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.