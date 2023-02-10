Таролог Янко заявила о проблемах в браке Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

Режиссёр Фёдор Бондарчук появился на премьере фильма "Фишер" в гордом одиночестве. Поклонники кинодеятеля начали рассуждать о том, что у них с Паулиной Андреевой случился разлад.

Таролог Галина Янко проанализировала ситуацию и заявила, что в звёздной семье действительно не всё так гладко. По её словам, на данный момент пара вместе только из-за общего ребёнка.

"Его ждёт настоящая судьба, даже венчание будет. Это молодая, светловолосая, голубоглазая женщина. Она родит ему ещё двоих детей. В том союзе он найдёт своё настоящее счастье", — приводит слова Янко "Woman.ru".

Также Янко отметила, что в ближайшие два года у Бондарчука будет много работы и путешествий.

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