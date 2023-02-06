Телеведущий Оскар Кучера в эфире "360" на RUTUBE с Екатериной Малашенко высказался о поступках певицы Аллы Пугачёвой и Семёна Слепакова, которые после начала СВО на Украине уехали из страны и осудили действия властей.
Кучера отметил, что такого поведения от Примадонны и её мужа он не ожидал. Артист заявил, что ещё большей неожиданностью для него оказались слова Слепакова.
"От Пугачёвой и её мужа не ожидал. Они мне казались всегда очень мудрыми. А вот Семён Слепаков — для меня просто… Так люблю, но теперь в растерянности. Это так низко", — закончил Кучера.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.