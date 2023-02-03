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Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского паспорта

Шоу-бизнес

Певица Анна Asti лишилась бизнеса в России. Налоговая служба ликвидировала ИП исполнительницы.

Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского паспорта

Анна Дзюба имеет украинский паспорт и находится на территории РФ на основании ВНЖ. В интервью артистка отмечала, что не собирается менять гражданство, чтобы иметь возможность ездить к родителям на Украину.

Telegram-канал "НеМалахов" заявил о том, что документ разрешающий находиться певице в России закончил срок действия и в связи с этим федеральный орган закрыл её предпринимательскую деятельность.

"ИП Анна Дзюба прекратил деятельность "в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации", — говорится в документе.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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