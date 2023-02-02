Алёна Водонаева: одноклассники сына кидают мне заявки в «друзья» во «ВКонтакте»

Алёна Водонаева призналась своим подписчикам, что часто получает заявки в друзья от одноклассников сына. И такого внимания она не ожидала.

Телеведущая Алёна Водонаева воспитывает первенца от бизнесмена Алексея Малакеева. Правда, с отцом своего ребёнка она рассталась через год после появления мальчика на свет. Водонаева сохраняет хорошие отношения с бывшим мужем именно ради благополучия сына, она никогда не мешает их встречам. Своим подписчикам в интернете Алёна призналась, что теперь с ней рвутся дружить одноклассники сына, чем приводят ее в замешательство.

"Одноклассники сына кидают мне заявки в "друзья" во "ВКонтакте". Я как-то не была к этому готова", — написала Водонаева в своем блоге

12-летний Богдан недавно неприятно шокировал маму замечаниями сексистского плана. В них он нелестно высказался об умственных способностях женщин, чем расстроил Алёну. Сама она заявила, что детей больше заводить не планирует, а будет выстраивать жизнь ради себя.

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