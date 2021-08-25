Водонаеву в ярко-розовом бикини высмеяли за странный пост

Алёна Водонаева — светская львица из звёздного состава "Дома-2". Женщина не отпускает образ опасной хищницы, периодически радуя аудиторию откровенными снимками. Смягчить образ женщины-стервы может только материнство, однако и в этой роли Водонаева показывает свой неукротимый темперамент.

Алёна Водонаева находится в шикарной физической формы. Звезда "Дома-2" мало изменилась, хотя уже давно покинула стены телестройки.

У женщины-вамп подрастает сын Богдан. Мальчику на днях исполнилось 11 лет.

Водонаева поздравила не сынулю, а себя, сопроводив поздравление откровенным снимком.

"Сегодня мамочка принимает поздравления. 23 августа — мой самый любимый день в году. Одиннадцать лет", — написала Алёна под своей фотографией.

На снимке Алёна запечатлена в розовом бикини, поверх которого накинут белый банный халат. Приковывает к себе внимание шикарная фигура 39-летней женщины.

Подписчики поздравили счастливую мамашу, однако нашлись те, кто не понял из поста Водонаевой ничего.

"Ничего не понял. Откинулась с зоны 23-го августа спустя 11 лет или у Богдана день рождения? Если второй вариант, то с днем рождения Богдана. А если первый вариант, то служба поддержки Сбера, потеряли ценного переговорщика", — иронизируют язвительные фолловеры.

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