12-летний сын Алёны Водонаевой высказался о женщинах. Видео разлетелось в Сети, вызвав ажиотаж. Подписчики высказались в негативном ключе и были отправлены блогером в чёрный список.
"Для меня женщины на сегодняшний момент — это только сиськи, стиральная машина, швабры и пылесос. Это всё, чем владеет женщина", — цитирует Богдана argumenti.ru.
Пост собрал порядка 600 комментариев, сама Водонаева относится к высказываниям сына с иронией, назвав Богдана "сексистом". Но юмор поняли далеко не все пользователи Сети. Парень объясняет, что не причисляет к этому типу всех женщин мира, свою мать и Ангелу Меркель, например, он считает сильными и независимыми.
Водонаева же напомнила, что в советах по воспитанию детей не нуждается. Кроме того, она отметила, что интересоваться темой женской груди в пубертатном периоде является нормой. Если этого не происходит, то человек либо лицемер, либо недоразвитый.
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