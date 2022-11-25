12-летний сын Водонаевой об отношении к женщинам: "Это стиральная машина"

12-летний сын Алёны Водонаевой высказался о женщинах. Видео разлетелось в Сети, вызвав ажиотаж. Подписчики высказались в негативном ключе и были отправлены блогером в чёрный список.

"Для меня женщины на сегодняшний момент — это только сиськи, стиральная машина, швабры и пылесос. Это всё, чем владеет женщина", — цитирует Богдана argumenti.ru.

Пост собрал порядка 600 комментариев, сама Водонаева относится к высказываниям сына с иронией, назвав Богдана "сексистом". Но юмор поняли далеко не все пользователи Сети. Парень объясняет, что не причисляет к этому типу всех женщин мира, свою мать и Ангелу Меркель, например, он считает сильными и независимыми.

Водонаева же напомнила, что в советах по воспитанию детей не нуждается. Кроме того, она отметила, что интересоваться темой женской груди в пубертатном периоде является нормой. Если этого не происходит, то человек либо лицемер, либо недоразвитый.