МК: Алёна Кравец заявила о нервных срывах Чулпан Хаматовой после отъезда из РФ

Актриса Чулпан Хаматова после начала СВО на Украине эмигрировала в Литву, где устроилась в местный театр. Она неоднократно отмечала, что приходиться сводить концы с концами, в то время, как в России у артистки было всё.

Светская дива Алёна Кравец заявила о том, что актриса начинает осознавать последствия своего поступка и постоянно раздражена. Она отметила, что в России Хаматову любили и ей доверяли миллионы людей.

"Здесь она была звездой, востребованной артисткой, параллельно курировала благотворительный фонд. А сейчас что? Сейчас ей нужно думать, как заработать на "хлеб насущный", — заявила Кравец изданию "МК".

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