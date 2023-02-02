Екатерина Климова призналась, что она из тех женщин, которые "делают из мужчин подкаблучников"

Известная российская актриса Екатерина Климова рассказала, как относится к "титулу" одной из самых красивых актрис страны, а также об отношениях с мужчинами.

По словам Екатерины Климовой, чтобы оставаться привлекательной для мужчин, важно чувствовать себя любимой и желанной. К выбору ролей в настоящее время актриса подходит также ответственно. Климова отмечает, что ей хочется в кинороль привнести собственный жизненный опыт.

На примере роли супруги одного из главных героев в новом сериале "Просто Михалыч" Екатерина Климова и попыталась сделать это.

"В сериале я стою на стороне мужа и защищаю его интересы. Можно сказать, что я из той категории женщин, которые делают из мужей подкаблучников. В том смысле, что умею направить его в правильную сторону", — призналась актриса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.