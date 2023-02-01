Актриса Екатерина Климова рассказала, что ее не устраивает собственная внешность

Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных актрис российского кинематографа. Правда, сама артистка не всегда согласна с этим утверждением. Екатерина в разговоре с "Вокург ТВ" призналась, что по молодости даже задумывалась о пластической операции.

Больше всего в своей внешности Климову не устраивала форма носа. Подумывая о пластической операции, Екатерина сравнивала себя с великими актрисами, которым удалось добиться успеха, несмотря на нестандартную внешность. Это помогло звезде принять свою индивидуальность.

"Вспомним Раневскую, которая вообще не подходит ни под какие стандарты. Это так здорово! Меня это всегда успокаивало", — призналась артистка.

Климова подчеркнула, что успех в актерской профессии в большей степени зависит от таланта и трудолюбия, нежели от внешних данных.