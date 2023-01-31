На Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаты налогов

На известную балерину Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаты налогов.

Ранее стало известно, что представители Федеральной налоговой службы (ФНС) пытаются добиться погашения долгов Анастасией Волочковой из-за неуплаты налогов. В частности, ФНС обратилась в столичный Тверской районный суд уже во второй раз за месяц. Судебное заседание назначено на 10 февраля.

Сумма долга знаменитости не называется, однако ранее в СМИ сообщалось, что налоговая служба пытается взыскать долг в размере более 50 тысяч рублей. Также утонялось, что балерина задолжала по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, а также пени.

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