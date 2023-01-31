Анастасия Волочкова готова стать бабушкой и отдать замуж свою 17-летнюю дочь

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе её 17-летней дочери Ариадны с 23-летнем молодым человеком.

Анастасия Волочкова дала интервью Алёне Жигаловой, в котором призналась, что не против стать бабушкой. Также балерина отметила, что полностью доверяет своей дочери, поскольку она взрослый человек и может самостоятельно решать, с кем ей быть.

"Ариадна сказала мне, что хочет выйти за этого человека замуж", — призналась Анастасия.

Избранником Ариадны стал состоятельный молодой человек, у которого имеется свой бизнес. Однако Волочкова подчёркивает, что для неё вовсе не важно, чей уровень дохода выше.

Лояльное отношение к раннему роману Ариадны у Волочковой во многом сформировалось под влиянием собственного опыта. Мать знаменитой балерины не разрешала встречаться ей с молодыми людьми до 20 лет.

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