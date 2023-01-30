Актриса Алёна Яковлева раскритиковала сбежавших из России звёзд

Российская актриса Алёна Яковлева прокомментировала массовую эмиграцию представителей шоу-бизнеса за границу после начала спецоперации на Украине. Артистка отметила, что большинство из беглецов заботятся о своём благостоянии на Западе и сохранении банковских счетов.

"Мы воспитали общество потребления, и когда люди теряют огромные деньги, конечно, они начинают защищать свое благополучие, которое, в силу того самого воспитания, для них на первом месте. И их тоже можно понять, но я не люблю лицемерия. Если уж ты на этой стороне, пожалуйста, тогда на ней и стой. А вот эти метания, когда человек получал выгоду здесь, а теперь хочет получить её и там — вот этого я не выношу совершенно", — высказалась актриса в интервью "Смене".

Яковлева заявила, что в молодости часто критиковала власть и жаловалась на состояние страны. Актриса подчеркнула, что с возрастом многое осознала и полностью поддерживает Россию. Звезда сериала "Склифосовский" сообщила, что покидать родную страну не собирается.

"У меня даже капли сомнения не возникает в том, что мы правы", — заключила Яковлева.

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