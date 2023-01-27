Пранкеры вызвали в дом Бритни Спирс наряд полиции

Американская поп-звезда Бритни Спирс стала жертвой пранкеров, которые вызвали ей на дом полицию. Певица обрушилась с критикой на журналистов.

26 января Бритни Спирс нарушила долгое интернет-молчание и поместила сообщение в сети. В нём она рассказала о визите полиции в дом, который произошёл накануне ночью. Вполне возможно, именно это стало причиной и недавнего удаления аккаунта звезды в одной из запрещенных в России социальных сетей.

"Как всем известно, полиция приехала ко мне из-за пранкеров, — пишет Бритни Спирс. — Я люблю своих поклонников, но сейчас всё зашло слишком далеко, в мою личную жизнь вторглись. Полиция не заходила ко мне в дом, они только подошли к воротам и быстро поняли, что проблем нет, после чего немедленно уехали. Но кажется, что теперь меня подвергают буллингу. Как только инцидент попал в новости, я сразу же предстала в средствах массовой информации в плохом свете".

41-летняя Бритни Спирс действительно постоянно фигурирует в новостных заголовках в связи со своими экстравагантными выходками. Журналисты нередко сомневаются в том, что она полностью восстановила психическое здоровье. После нервных срывов в 2008 году Бритни Спирс по суду лишилась дееспособности, и всеми её делами стал ведать отец. Лишь недавно суд отменил опеку и вернул Бритни право распоряжаться собственным состоянием.

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