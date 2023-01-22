Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Myśl Polska: СВО на Украине закончится через неделю без поставок оружия Запада
Минобороны РФ рассказало об "огненной карусели" из РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Информация о бомбе в самолёте ирландской авиакомпании Ryanair не подтвердилась
Гордон: За каждого убитого украинца Россия должна заплатить два миллиона долларов
Рогов заявил, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области
Воздушная тревога на Украине, взрывы в Краматорске и Славянске
Франция окажет помощь Украине в восстановлении после окончания спецоперации
ABC News: Маккол призвал США передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Скотт Риттер: Украину обрекли на поражение политические междоусобицы

Познер рассказал о предстоящем выступлении на Кипре с Ургантом: не должно интересовать

Шоу-бизнес

В День защитника Отечества журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант собираются провести совместное мероприятие на Кипре. Подробностями выступления Познер поделился с "МК".

Публицист заявил корреспондентам издания, что, возможно, будет выступать. Он добавил, что будет это не в России, поэтому интересовать их не должно.

По словам Познера, это будет вечер "для тех, кто придёт". Журналист отметил, что не разделяет людей на тех, которые живут не в России давно, и тех, кто приехал на Кипр недавно.

На вопрос, означает ли это, что Познер прерывает своё молчание, так как мероприятие почти совпадает по дате с годовщиной начала спецоперации на Украине, он ответил "нет, совсем не означает".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
WSWS: Деймон заявил, что США готовы ввести войска на Украину из-за растущих потерь ВСУ
WSWS: Деймон заявил, что США готовы ввести войска на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Гордон: За каждого убитого украинца Россия должна заплатить два миллиона долларов
Рогов заявил, что войска ВС РФ вступили в бой за Каменское Запорожской области
Воздушная тревога на Украине, взрывы в Краматорске и Славянске
Иностранные наёмники приведут киевский режим на скамью подсудимых
Франция окажет помощь Украине в восстановлении после окончания спецоперации
ABC News: Маккол призвал США передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Скотт Риттер: Украину обрекли на поражение политические междоусобицы
Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран с официальным визитом
Депутат ГД: Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева
Пользователи Twitter* раскритиковали Боба Рэя после его слов о войне с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников