Познер рассказал о предстоящем выступлении на Кипре с Ургантом: не должно интересовать

В День защитника Отечества журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант собираются провести совместное мероприятие на Кипре. Подробностями выступления Познер поделился с "МК".

Публицист заявил корреспондентам издания, что, возможно, будет выступать. Он добавил, что будет это не в России, поэтому интересовать их не должно.

По словам Познера, это будет вечер "для тех, кто придёт". Журналист отметил, что не разделяет людей на тех, которые живут не в России давно, и тех, кто приехал на Кипр недавно.

На вопрос, означает ли это, что Познер прерывает своё молчание, так как мероприятие почти совпадает по дате с годовщиной начала спецоперации на Украине, он ответил "нет, совсем не означает".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.