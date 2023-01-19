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Телеведущий Иван Ургант покинет Россию и ради работы с Владимиром Познером на Кипре

Культура

Телеведущий Иван Ургант уедет из России ради гастролей с Владимиром Познером на Кипре.

Телеведущий Иван Ургант покинет Россию и ради работы с Владимиром Познером на Кипре

После приостановки съемок шоу "Вечерний Ургант" телеведущий пропал из эфиров федеральных каналов. Многие артисты и телезрители связали это с тем, что Ургант косвенно осудил СВО на Украине. Сам Иван комментировать свою позицию отказался и уехал в продолжительный отпуск за границу, однако через несколько месяцев вернулся в РФ.

После возвращения Ургант не появлялся на публичных мероприятиях, однако проводил частные корпоративы. А в новогодние праздники анонсировал выход телеспектакля "Происшествие в стране Мульти-Пульти", в котором сыграл одну из главных ролей.

Накануне стало известно, что Ургант даст концерт на Кипре вместе со своим давним знакомым и коллегой по травел-шоу на Первом канале Владимиром Познером.

Выступление, согласно информации на портале Cyprus Butterfly, пройдет в городе Лимассоле 23 февраля. Стоимость билетов варьируется от 50 до 350 евро. На встрече поклонники смогут задать Урганту и Познеру вопросы и услышать их размышления на разные темы.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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