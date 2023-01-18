Актриса Лариса Удовиченко доставлена в больницу с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко доставлена в столичную больницу на скорой помощи. По словам близкого источника, актриса получила перелом позвоночника во время съёмок.

На данный момент актриса и её близкие не прокомментировали случившееся. 67-летняя Удовиченко до сих пор остаётся одной из востребованных артисток. Она активно снимается в кино и участвует в различных съёмках программ и шоу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.