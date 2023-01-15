Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"

"Мисс Россия-2022" Анна Линникова, которая представляла страну на конкурсе "Мисс вселенная" выбыла из борьбы.

22-летняя девушка из Омска дошла до полуфинала и вошла в топ-16 красивейших представительниц мира.

Кроме Линниковой, в рейтинг попали участницы из:

Пуэрто-Рико,

Гаити,

Австралии,

Доминиканской Республики,

Лаоса,

ЮАР,

Португалии,

Канады,

Перу,

Тринидада и Тобаго,

Кюросао,

Индии,

Венесуэлы,

Испании,

США,

Колумбии.

Вместе с "Мисс Россия-2022" с "дистанции" сошла и представительница Украины. Норвежка покинула конкурс из-за болезни.

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