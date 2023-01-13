Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обуздали ветер: Финляндия увеличила мощность ветрогенерации в 2022 году в два раза
Врачи оценили "авторский" рецепт новосибирского политика от ОРВИ: хуже не сделает
Глава МВФ Георгиева: экономика начнёт "разгоняться" в 2024 году
Фарманалитик Шуляк: детские свечи с ибупрофеном невыгодно производить
Myśl Polska: прославление Бандеры* Киевом не имеет ничего общего со "свободным" миром ЕС
Очевидцы: до прихода ВС РФ в Соледар в городе стояли французские БТР
В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков
Киев готовит резолюцию для ООН по спецтрибуналу против России
Шукшина опубликовала пост об импортозамещении: Денег потрачено триллионами, результата — ноль

"Мисс Россия-2022" вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США вопреки требованиям Киева

Шоу-бизнес

Обладательница титула "Мисс Россия-2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" и попала в топ-16 красивейших девушек планеты, сообщили в пресс-службе проекта.

"Мисс Россия-2022" вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США вопреки требованиям Киева

22-летняя блондинка из Оренбурга сорвала овации, появившись на сцене в национальном костюме "Корона Российской империи".

"Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи" из шёлкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, — цитирует сообщение РИА Новости. — Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса".

Полуфинал "Мисс Вселенная" состоялся этой ночью в Новом Орлеане. Финал проекта пройдёт уже завтра, 14 января.

Ранее Украина призывала отстранить россиянку Линникову от участия в "Мисс Вселенная". Как пояснили в Киеве, это было необходимо для того, чтобы "забанить" Россию во всех проектах "цивилизованного мира".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО

Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.

Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк
Генерал Соболев призвал восстанавливать в РФ базу мобилизационного развёртывания
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Украинский эксперт Соскин предрёк ВСУ потерю Артёмовска вслед за Соледаром
Украинский эксперт Соскин предрёк ВСУ потерю Артёмовска вслед за Соледаром
Последние материалы
Обуздали ветер: Финляндия увеличила мощность ветрогенерации в 2022 году в два раза
"Мисс Россия-2022" вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США вопреки требованиям Киева
Врачи оценили "авторский" рецепт новосибирского политика от ОРВИ: хуже не сделает
Глава МВФ Георгиева: экономика начнёт "разгоняться" в 2024 году
Фарманалитик Шуляк: детские свечи с ибупрофеном невыгодно производить
Myśl Polska: прославление Бандеры* Киевом не имеет ничего общего со "свободным" миром ЕС
Очевидцы: до прихода ВС РФ в Соледар в городе стояли французские БТР
В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков
Киев готовит резолюцию для ООН по спецтрибуналу против России
Шукшина опубликовала пост об импортозамещении: Денег потрачено триллионами, результата — ноль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников