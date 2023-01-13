"Мисс Россия-2022" вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США вопреки требованиям Киева

Обладательница титула "Мисс Россия-2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" и попала в топ-16 красивейших девушек планеты, сообщили в пресс-службе проекта.

22-летняя блондинка из Оренбурга сорвала овации, появившись на сцене в национальном костюме "Корона Российской империи".

"Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи" из шёлкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, — цитирует сообщение РИА Новости. — Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса".

Полуфинал "Мисс Вселенная" состоялся этой ночью в Новом Орлеане. Финал проекта пройдёт уже завтра, 14 января.

Ранее Украина призывала отстранить россиянку Линникову от участия в "Мисс Вселенная". Как пояснили в Киеве, это было необходимо для того, чтобы "забанить" Россию во всех проектах "цивилизованного мира".

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