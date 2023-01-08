Американский журналист пришёл в ужас, сравнивая победительниц конкурсов красоты США и России

Американский журналист и комик Джексон Хинкл признался, что испытывает ужас, сравнивая победительниц конкурсов красоты из США и России.

Хинкл напомнил, что победителем женского конкурса красоты, организованного "Мисс Америкой", стал трансгендер, который является биологическим мужчиной Брайаном Нгуеном.

Чтобы яснее выразить своё недоумение, комик разместил в Twitter* фото трансгендера, одетого в блестящее красное платье в обтяжку, и россиянки Анны Линниковой, победившей в конкурсе "Мисс Россия — 2022".

Сравнение оказалось явно не в пользу американского трансгендера.

"Мы абсолютно чокнулись", — написал Хинкл, сетуя на то, что американцы в погоне за своими новыми "ценностями" забыли о главном.

Брайан Нгуен стал первым трансгендером, победившим в США в женском конкурсе красоты, проводимым организацией "Мисс Америка". Не все американцы остались довольны таким выбором жюри.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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