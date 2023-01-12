Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужны СВО

Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.

Ранее главный режиссёр московского кукольного театра Борис Константинов сообщил, что Нагиев пожертвовал на нужды СВО 200 миллионов рублей.

По сообщению Telegram-канала "Mash на Донбассе" Нагиев был очень удивлён, услышав о своём невероятно щедром "пожертвовании". Шоумен объяснил, что о режиссёре, который рассказал о его щедрости, впервые слышит. А сумму в 200 миллионов рублей в глаза не видел, хотя очень хотел бы.

"Вы знаете, спасибо сегодняшнему дню, что я узнал о существовании этого замечательного кукольного режиссёра, забыл, правда, как его фамилия. Это первое. Во-вторых, когда я увижу такую сумму в миллионах, я вам обязательно сообщу", — сказал Нагиев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.