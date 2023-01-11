Актёр Дмитрий Нагиев высказался о будущем шоу-бизнеса в России

После начала СВО на Украине многие представители российского шоу-бизнеса уехали из страны. Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал Pravda.Ru будущее отечественной эстрады без молодых артистов.

Нагиев отметил, у него нет достоверной информации о том, что молодые исполнители массово покинули страну. Более того, телеведущий уверен, что оставшиеся представители старой школы смогут взрастить ещё не одно поколение.

"Безусловно. Это же и опыт, который нужно передавать, и харизма, которую они несут", — сказал телеведущий.

Актёр уверяет, что эмиграция артистов из России в последнюю очередь отразится на развитии шоу-бизнеса.

"Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране", — заявил Нагиев в беседе с Pravda. Ru.

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