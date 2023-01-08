Алексей Панин признался, что сейчас вынужден жить в Испании "как обычный человек"

У российского актёра Алексея Панина не получается строить успешную карьеру в Испании, куда он переехал на ПМЖ.

Заработки артиста в этой стране оставляют желать лучшего, и, соответственно, больших расходов он тоже не может себе сейчас позволить.

Панин вспомнил, что, живя в России, он мог зарабатывать по две тысячи долларов ежедневно, снимаясь в год в десяти кинолентах.

"И я их тратил преимущественно на рестораны, женщин и гулянки. Сейчас живу как обычный человек: занимаюсь ребенком, покупаю продукты, туалетную бумагу", — признался Панин в интервью YouTube-каналу "Недвижимость в Испании с Alegria".

Однако артист не опускает руки и не отказывается от любых предложений, которые могут помочь ему заработать. В частности, в Испании он даёт мастер-классы в театральной студии своего знакомого.

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