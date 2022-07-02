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Панин о фестивале РФ в Испании: "Никаким россиянам ничего проводить нельзя"

Общество

Алексей Панин раскритиковал деятелей культуры РФ, которые хотят провести кинофестиваль в Испании, не осудив при этом Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

Панин о фестивале РФ в Испании: "Никаким россиянам ничего проводить нельзя"

Звезда фильма "Жмурки" укорил организаторов кинофестиваля "Соль" в Торревьехе, но при этом приветствуют действия российских властей на Украине.

Панин рассказал, что украинцы вышли в Испании с митингом, требуя не допустить проведения российского кинофестиваля.

"Организаторы этого фестиваля пытаются и на *** сесть, и рыбку съесть, то есть и фестиваль провести в Испании, и при этом сделать вид, что ничего не происходит и что всё так и должно быть", — сказал актёр.

Панин объяснил, что каждый порядочный человек должен высказаться против спецоперации.

"Никаким россиянам ничего проводить нельзя. Вы либо играете по тем правилам, либо по этим", — категорически заявил артист.

Ранее Панин обратился к актрисе Лидии Вележевой. Он напомнил коллеге, что она "всегда орала, что киевлянка".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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