Гламурная дочь Кузи из "Универа" позорит отца: "Мамаше тоже это нравится"

Гламурная дочь актёра Виталия Гогунского позорит отца, считают пользователи в Сети.

Гогунский прославился благодаря роли глуповатого Кузи в сериале "Универ". В 2014 году актёр принял участие в шоу "Один в один!". В одном из выпусков Гогунский выступил вместе со своей дочерью Миланой. После этого девочка стала набирать популярность, и сейчас 12-летняя Милана стала кумиром среди школьников.

Однако пользователи в Сети осуждают родителей за внешний вид Миланы. Подписчикам не понравился яркий макияж, короткая юбка и взрослые позы девочки.

"Смешно и грустно. Мамаше тоже это нравится", — возмутился пользователь под фотографией Миланы. "Не мое дело, но тебе 12, а ходишь на каблуках и такой маникюр", — написал другой подписчик.

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