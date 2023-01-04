Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Удар ВС Украины по Макеевке изменит отношение военных к мобильным телефонам в зоне СВО
Разведка Украины: Россия планирует принудить Киев к переговорам силовым путём
ВКС РФ оснастили планирующими корректируемыми авиабомбами типа американских JDAM
На Украине выросло число случаев незаконной продажи оружия и мошенничества
Глава ГУР Буданов заявил, что президент РФ Путин скончается после победы ВСУ над ВС РФ в СВО в 2023 году
Футболистов сборной Эстонии заставили извиниться за ужин с Валерием Карпиным
Нейросеть показала персонажей мультфильма "Шрек" в стиле хоррор-фильмов 1980-х гг
Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение
Стариков: "Влажные мечты Запада — они всегда о распаде России"

Гламурная дочь Кузи из "Универа" позорит отца: "Мамаше тоже это нравится"

Шоу-бизнес

Гламурная дочь актёра Виталия Гогунского позорит отца, считают пользователи в Сети.

Гогунский прославился благодаря роли глуповатого Кузи в сериале "Универ". В 2014 году актёр принял участие в шоу "Один в один!". В одном из выпусков Гогунский выступил вместе со своей дочерью Миланой. После этого девочка стала набирать популярность, и сейчас 12-летняя Милана стала кумиром среди школьников.

Однако пользователи в Сети осуждают родителей за внешний вид Миланы. Подписчикам не понравился яркий макияж, короткая юбка и взрослые позы девочки.

"Смешно и грустно. Мамаше тоже это нравится", — возмутился пользователь под фотографией Миланы.

"Не мое дело, но тебе 12, а ходишь на каблуках и такой маникюр", — написал другой подписчик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"

Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.

Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Вера Брежнева призналась, что была для Константина Меладзе "удобной куклой"
Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле вместе обратились к поклонникам, показав неприличный жест
Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле вместе обратились к поклонникам, показав неприличный жест
Последние материалы
Гламурная дочь Кузи из "Универа" позорит отца: "Мамаше тоже это нравится"
Удар ВС Украины по Макеевке изменит отношение военных к мобильным телефонам в зоне СВО
Разведка Украины: Россия планирует принудить Киев к переговорам силовым путём
ВКС РФ оснастили планирующими корректируемыми авиабомбами типа американских JDAM
На Украине выросло число случаев незаконной продажи оружия и мошенничества
Глава ГУР Буданов заявил, что президент РФ Путин скончается после победы ВСУ над ВС РФ в СВО в 2023 году
Футболистов сборной Эстонии заставили извиниться за ужин с Валерием Карпиным
Нейросеть показала персонажей мультфильма "Шрек" в стиле хоррор-фильмов 1980-х гг
Путин "Цирконами" предупреждает США, что не отступит от целей на Украине
Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников