Это непорядочно: Ярушин рассказал о поведении Виталия Гогунского

Коллега по "Универу" рассказал, что "Кузя" не доиграл десять серий в молодёжном ситкоме.

Виталий Гогунский покинул сериал "Универ" в 2013 году. Есть мнение, что актёр устал играть недалёкого парня, мечтая взяться за более серьёзные роли.

О том, как Гогунский покинул проект, вспоминает его коллега по "Универу" Стас Ярушин. Артист с теплотой вспоминает о времени съёмок в "Универе". Он до сих пор дружит с Анной Хилькевич, Настасьей Самбурской, Анной Кузиной.

С Виталием Гогунским Ярушин не сумел найти общий язык. Стас объяснил, что исполнитель роли Кузи оставил неприятные воспоминание о себе.

"В свое время Виталий ушёл из сериала "Универ" со скандалами. Я его года два или три не видел. Мы пересекались только на каких-то днях рождения, говорили друг другу "привет" и всё", — цитирует слова Ярушина "СтарХит".

Стас отметил, что ему было обидно за коллектив.

"Я не хочу сор из избы выносить, но он громко ушёл, хлопнув дверью. Не доиграл десять последних серий, хотя должен был. Я считаю, что это непорядочно по отношению к авторскому коллективу, к нам и съёмочной бригаде. Но лично мне он ничего плохого не делал. У нас с ним нет никаких точек соприкосновения. Я пошёл дальше, у меня свои дела. Поэтому я ему только желаю успехов", — объяснил актёр.

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