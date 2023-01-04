Второй сезон сериала "Уэнсдэй" может выйти не на Netflix, а на Amazon

Второй сезон сериала "Уэнсдэй" может выйти не на Netflix, а на Amazon Prime Video.

Популярный сериал, в котором Дженна Ортега играет Уэнсдей Аддамс, вышел на Netflix в ноябре прошлого года и моментально стал хитом. Сериал обошёл "Очень странные дела" и за одну неделю набрал более 400 миллионов часов просмотров.

Однако, несмотря на огромный успех "Уэнсдей", Netflix ещё не продлил сериал на второй сезон. Как сообщает Deadline, в прошлом году Amazon и MGM завершили слияние на сумму 8,5 млрд долларов. Это заставило некоторых фанатов предположить, что премьера второго сезона может состояться на стриминговой платформе Amazon Prime Video, а не на Netflix.

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