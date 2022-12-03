The Mirror: Карл III может задать взбучку Маркл и Гарри

Источник The Mirror заявил, что Карл III может задать взбучку чете Меган Маркл и Гарри за сериал на Netflix.

Документальный сериал Harry & Meghan, снятый для видеосервиса Netflix, выйдет 8 декабря. Источник The Mirror заявил, что отец Гарри не будет сидеть сложа руки, пока сын и невестка выносят сор из избы. Монарх уже готовится провести переговоры с Гарри, потому что беспокоится о том, что чета Гарри и Маркл выдадут некие "семейные тайны".

"Если возникнет необходимость отреагировать на что-либо в предстоящей серии, вы можете быть уверены, что ответ будет быстрым и надёжным", — заявил источник.

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