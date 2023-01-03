Военкор Коц высказался по поводу объяснений Меладзе: "А вы извинений ждали?"

Военный журналист Александр Коц высказался по поводу объяснений Константина Меладзе за своё "выступление" в Дубае, на котором певец на приветствие "Слава Украине!" ответил "Героям слава!".

Артист, после того как его подвергли критике, а также призвали лишить всех званий и гражданства России, заявил, что очень страдает от того, что воюют два близких народа. И мечтает, чтобы "антагонизм прекратился".

Получается, лозунг нацистов, на который не колеблясь откликнулся Меладзе, был его маленьким вкладом в дело "прекращения антогонизма", заметил военкор.

"А вы извинений ждали? А они вам нужны?", — заключил он.

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