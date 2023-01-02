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Лидер СРЗП Миронов призвал лишить заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе всех наград за слова о СВО

Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в ходе выступления на корпоративе произнёс фразу "Героям — слава!", тем самым поддержав традиционную речёвку украинских нацистов. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил, что за это певца следует лишить всех имеющихся у него почётных званий.

"Его поведение достойно осуждения. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон". Судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал", — написал политик в своём Telegram-канале.

Напоминаем, что в ходе выступления в Дубае Меладзе ответил на фразу "Слава Украине!" одного из гостей. Слова артиста были записаны на видео.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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