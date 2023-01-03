Покинувший Россию Анатолий Белый жалуется на жизнь в Израиле

Сбежавший из России актёр театра и кино Анатолий Белый пожаловался на тяжелую жизнь в Израиле. От него отвернулись многие коллеги и близкие друзья, отмечает артист.

После начала спецоперации на Украине Белый раскритиковал действия ВС РФ в соседней стране, уволился из МХАТа и эмигрировал в Израиль. Актёр служит в местном театре, но зарплаты еле хватает на жизнь. Гонорар тут достаточно низкий, если сравнивать с зарплатой в России, заявляет Белый.

"Новое — это в любом случае лучше, чем-то, что было, да? Ну так устроен мозг. Пусть так и будет. Жизнь разделилась на до и после, обратного пути нет. Зло очень сильное. А добро победит. Значит, надо делать всё возможное, чтобы было лучше. С Новым годом!" — сказал 50-летний актёр.

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