Журналистка Жигалова назвала Филиппа Киркорова главным скандалистом 2022 года

Журналистка Алёна Жигалова в новом выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!" заявила о том, что певец Филипп Киркоров достоит звания "скандалист 2022 года". Во время интервью в Дубае, артист столько наговорил, что стал мемом в Сети, отмечает Жигалова.

Филипп Бедросович в этом году попадал в различные скандалы и не сходил с заголовков разных СМИ. На одном из концертов певец исполнил танец на поваленном кресте, что вызвало большой резонанс в обществе. После этого некоторые концерты Киркорова были отменены. Нервы артиста не выдерживали и в Сети появлялись новости, что он оскорблял журналистов и бил цветами людей.

"Филипп Киркоров в уходящем году является победителем всех рейтингов новостей. Вы все меня постоянно обвиняете, что я защищаю его, но это не так. Я очень часто его критикую и ругаюсь. Иногда он прислушивается, иногда нет", — сказала Жигалова.

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