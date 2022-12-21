Киркоров заплатил налог на квартиру на 4 миллиона рублей больше из-за ошибки налоговой

Певцу Филиппу Киркорову из-за неправильных начислений Федеральной налоговой службы пришлось заплатить налог на квартиру на 4 миллиона рублей больше, чем нужно было на самом деле.

По мнению адвоката Александра Добровинского, артист легко сможет доказать ошибку налоговой через суд, и вернуть излишне уплаченные средства.

"Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья", — сказал Добровинский в разговоре с Телеканалом "360".

Юрист рассказал, что в полученном Киркоровым извещении значилась сумма, превышающая положенную на четыре миллиона рублей. Король российской эстрады спорить не стал, заплатил всё полностью, однако намерен теперь вернуть излишек в суде. Добровинский убеждён, что ошибка налоговой будет быстро доказана, и решение суда будет в пользу певца.

Ранее Telegram-канал Mash рассказал, что купленный в 2021 году на Арбате в Москве двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров Киркоров формально разделил на две квартиры, чтобы сэкономить и не платить со своего элитного жилья налог на роскошь.

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