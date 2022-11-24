Юрист Габович: россияне могут получить налоговый вычет до 390 тысяч рублей

Немногие граждане России знают, что могут снизить размер налога или вернуть часть ранее уплаченных денег. Для этого достаточно быть налогоплательщиком в РФ.

"Получить налоговый вычет может любой гражданин России, который платит НДФЛ. Это касается тех, кто купил квартиру, потратил деньги на обучение, лечение или фитнес", — пояснил юрист Антон Габович в интервью изданию rostovgazeta.ru.

По его словам, самый крупный налоговый вычет можно получить при покупке жилья, но только единожды. При условии, что недвижимость стоила дороже двух миллионов рублей, государство вернёт покупателю 260 тысяч рублей.

Если квартира или дом были приобретены в ипотеку, налоговый вычет и вовсе может достигать 390 тысяч рублей.