Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"

Стало известно, что некогда популярный сериал "Папины дочки" получит своё продолжение. Однако многие из полюбившихся актеров отказались сниматься в новых сериях картины.

Зрители не увидят в новых сериях Екатерину Старшову, которая исполняла роль Пуговки, Дарью Мельникову бывшую Женю-пацанку, сильно любившую футбол. Также в проекте не появился Михаил Казахаков, Александра Самойленко и звезду скетч-шоу "6 кадров" Эдуарда Радзюкевича. Последний выступал режиссёром известного сериала "Сваты".

Вместе с тем в продолжении появятся Андрей Леонков, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Нина Персиянинова, Ольга Волкова и другие актёры, пишет Telegram-канал "А теперь внимание!".

К слову, в сериале "Папины дочки" принимали участие разные представители шоу-бизнеса. Например, Андрей Малахов, группа "Корни", Тимати, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили и Влад Лисовец.

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