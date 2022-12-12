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Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"

Шоу-бизнес

Стало известно, что некогда популярный сериал "Папины дочки" получит своё продолжение. Однако многие из полюбившихся актеров отказались сниматься в новых сериях картины.

Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"

Зрители не увидят в новых сериях Екатерину Старшову, которая исполняла роль Пуговки, Дарью Мельникову бывшую Женю-пацанку, сильно любившую футбол. Также в проекте не появился Михаил Казахаков, Александра Самойленко и звезду скетч-шоу "6 кадров" Эдуарда Радзюкевича. Последний выступал режиссёром известного сериала "Сваты".

Вместе с тем в продолжении появятся Андрей Леонков, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Нина Персиянинова, Ольга Волкова и другие актёры, пишет Telegram-канал "А теперь внимание!".

К слову, в сериале "Папины дочки" принимали участие разные представители шоу-бизнеса. Например, Андрей Малахов, группа "Корни", Тимати, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили и Влад Лисовец.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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