Депутат Драпеко: Пугачёвой не будет прощения

Депутат Федерального собрания Елена Драпеко заявила, что Пугачёвой не будет прощения.

По мнению Драпеко, народ не простит народную артистку Аллу Пугачёву. В эфире "Эмпатия Манучи" она заявила, что все артисты, которые уехали из России, потеряли всенародную любовь.

По мнению депутата, такие артисты думали, что они "вершина айсберга". Но если у этой "вершины" не будет "основания" в виде зрителя, то никакого "айсберга" не будет.

"Для того, чтобы быть вершиной нужно иметь прочное основание внизу. Народ сегодня их не простит", — заявила Драпеко.

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