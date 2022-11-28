Депутат Федерального собрания Елена Драпеко заявила, что Пугачёвой не будет прощения.
По мнению Драпеко, народ не простит народную артистку Аллу Пугачёву. В эфире "Эмпатия Манучи" она заявила, что все артисты, которые уехали из России, потеряли всенародную любовь.
По мнению депутата, такие артисты думали, что они "вершина айсберга". Но если у этой "вершины" не будет "основания" в виде зрителя, то никакого "айсберга" не будет.
"Для того, чтобы быть вершиной нужно иметь прочное основание внизу. Народ сегодня их не простит", — заявила Драпеко.
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