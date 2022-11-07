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Дугин: Пугачёва и Галкин* могут искупить своё предательство. Есть один вариант

Общество

Русский философ Александр Дугин в эфире программы "Время Голованова" на канале Россия- 1 предложил вариант "идеального искупления предательства" для покинувшей Россию семьи Пугачёвой и Галкина*.

Речь о сбежавших артистах зашла случайно, их имена "всплыли" во время рассуждения о том, кто сейчас стал настоящей элитой. По мнению Дугина, предательство звёздной четы "можно искупить". Но только, если они "сами отправятся на передовую, в Донбасс".

"Пугачёва — варить суп вагнеровцам. Она колоритно будет смотреться и неплохо — я в этом уверен — справится с ролью буфетчицы, разливающей бульон и раздающей сухпайки. А Галкин* пусть веселит. Его на фронт не надо", — заявил он, добавив серьёзно: — "Я не шучу".

* признан в России иноагентом.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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