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Своим "уходом" из Comedy Club Харламов мог добиваться увеличения зарплаты

Шоу-бизнес

Не так давно юморист Гарик Харламов объявил о своём уходе из Comedy Club, сказав, что готов дать дорогу молодым и собирается отдыхать "на пенсии".

Своим "уходом" из Comedy Club Харламов мог добиваться увеличения зарплаты

Но прошла одна неделя, и Харламов стал вести передачу со своим коллегой Павлом Волей, как ни в чём не бывало.

По мнению ряда журналистов, своим демонстративным уходом Харламов мог добиваться от продюсеров повышения зарплаты, пишет teleprogramma. pro.

Журналисты ресурса узнали, что до своего ухода Харламов и так получал намного больше Павла Воли, получающего в роли ведущего шоу 4 миллиона рублей ежемесячно. Харламову же до его ухода, по слухам, платили семь миллионов в месяц.

Однако, по версии журналистов, Харламов хотел получать больше, о чём и сообщил руководству телеканала, заверив, что другие каналы с радостью станут платить ему желаемую сумму.

В итоге зарплату Харламову всё-таки подняли, и зрители вновь могут наслаждаться его острым юмором в новых выпусках Comedy.

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Автор: Светлана Нерадовская
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