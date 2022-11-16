Гарик Харламов вернулся в Comedy Club через две недели после ухода

Юморист Гарик Харламов рассказал поклонникам, что после двухнедельного отсутствия возвращается в шоу Comedy Club.

"Ну всё, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно!" — написал Харламов в своём Telegram-канале.

Комик добавил, что зрители смогут вновь его увидеть на экране в новом выпуске любимой передачи на телеканале ТНТ уже на текущей неделе.

В начале ноября Харламов объявил о том, что принял решение покинуть шоу, которое вёл в течение многих лет в паре со своим коллегой Павлом Волей, добавив, что хочет "дать дорогу молодым". Юморист сообщил, что сразу после ухода из шоу поехал отдыхать в санаторий, назвав этот период своей жизни "пенсией".