Филипп Киркоров станет новым Ипполитом в новогоднем проекте "СамоИрония судьбы!"

Филипп Киркоров станет новым Ипполитом в новогоднем проекте "СамоИрония судьбы!" на ТНТ.

Для артиста это уже не первая роль в кино. Так, в 2021 году Киркоров исполнил роль Жар-Птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы". В серии фильмов "Любовь в большом городе" артист сыграл Святого Валентина.

Роль Жени Лукашина исполнит Тимур Батрутдинов, а его невесту сыграет Ольга Бузова. К касту также присоединилась Ольга Картункова в роли Нади. В ремейке от ТНТ примут участие звёзды телеканала, такие как Михаил Галустян, Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В шоу от ТНТ каверы популярных советских песен исполнят современные исполнители. Клава Кока споёт хит Людмилы Гурченко "5 минут". Песню Муслима Магомаева исполнит певец Хабиб, а Люся Чеботина перевоплотится в Бритни Спирс.