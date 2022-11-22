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Филипп Киркоров станет новым Ипполитом в новогоднем проекте "СамоИрония судьбы!"

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров станет новым Ипполитом в новогоднем проекте "СамоИрония судьбы!" на ТНТ.

Для артиста это уже не первая роль в кино. Так, в 2021 году Киркоров исполнил роль Жар-Птицы в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы". В серии фильмов "Любовь в большом городе" артист сыграл Святого Валентина.

Роль Жени Лукашина исполнит Тимур Батрутдинов, а его невесту сыграет Ольга Бузова. К касту также присоединилась Ольга Картункова в роли Нади. В ремейке от ТНТ примут участие звёзды телеканала, такие как Михаил Галустян, Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В шоу от ТНТ каверы популярных советских песен исполнят современные исполнители. Клава Кока споёт хит Людмилы Гурченко "5 минут". Песню Муслима Магомаева исполнит певец Хабиб, а Люся Чеботина перевоплотится в Бритни Спирс.

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Автор: Юлиана Смирнова
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