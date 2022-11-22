Садальский об "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым: Филипп в колготках!

Станислав Садальский высказался о новой версии фильма "Ирония судьбы" с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым в главных ролях.

Анонс ремейка на знаменитую комедию Эльдара Рязанова Садальский назвал "ошеломляющей новостью". Он отметил, что актёров на роли героев культовой картины утвердила Тина Канделаки.

"В роли Ипполита Филипп Киркоров! При этом, в одном из эпизодов в прозрачных колготках Филипп исполнит "Цвет настроения синий". Ольга Бузова скопирует невесту Жени Лукашина, а Клава Кока покривляется под Гурченко, проговорит новогодний хит "Пять минут", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал участников осовремененного фильма "самодеятельными личностями".

"Главное показать зрителю, что можно играть, не учась в театральном институте. "Газпром" знает, куда и кому вложить наши деньги", — выразил своё негодование Садальский.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев исполнили песню о бегстве россиян от мобилизации в Грузию.