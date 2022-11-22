Украинская ведущая Егорова назвала Зеленского "брехливым диктатором"

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова была близкой подругой Владимира Зеленского. Однако, как только актёр стал президентом, их отношения кардинально испортились. Телеведущая эмигрировала в Турцию, где получила политический статус беженки. Затем глава киевского режима ввёл против Егоровой персональные санкции и запретил въезд на Украину.

"Он был маленький, но отважный воробей с яйцами, а сейчас превратился в маленького брехливого диктатора", — заявил телеведущая в программе "Новые русские сенсации".

Егорова вспомнила, что Зеленский долгое время жил с коллегами по КВН в Москве. Однако после конфликта с Александром Масляковым артист был вынужден вернуться на родину. Егорова призналась, что до их пор не может понять, что на самом деле произошло с её близким другом.

"Возможно, это как-то связано с его внутренней трансформацией… Изображать президента и быть президентом — большая разница", — резюмировала экс-ведущая.